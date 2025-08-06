Олег Гончар

Американский боец среднего веса UFC Энтони Эрнандес (14-2) поделился ожиданиями от поединка против грузина Романа Долидзе (15-3) на турнире UFC on ESPN 72, который состоится 9 августа в Лас-Вегасе. Об этом он рассказал в интервью MMA Junkie.

«Я видел записи боёв Долидзе и несколько его выступлений вживую. Он огромный, как бык, всегда идёт вперёд и каждый удар наносит с намерением нокаутировать. Думаю, у нас получится сумасшедший бой». Энтони Эрнандес

Долидзе находится на серии из трех побед, последней из которых стала победа единогласным решением над Марвином Веттори в марте 2025 года.

Эрнандес не проигрывает с 2020 года, одержав семь побед подряд, в том числе над Брэнданом Алленом в феврале 2025 года.

Напомним, ранее Долидзе высказался о следующем бое.