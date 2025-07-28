Олег Гончар

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (25-3) может провести реванш с американцем Бенеилом Дарьюшем (23-6-1).

По словам Гамрота, реванш может состояться до конца года.

Первый бой состоялся 22 октября 2022 года на UFC 280, где Дарьюш одержал победу единогласным решением судей.

После поражения от Дарьюша поляк одержал три победы, в том числе над Рафаэлем Физиевым техническим нокаутом, Рафаэлем дос Аньосом единогласным решением и Людовиком Кляйном единогласным решением, но проиграл Дэну Хукеру раздельным решением на UFC 305.

Дарьюш после победы над Гамротом досрочно проиграл Чарльзу Оливейре и Арману Царукяну, и в этом году победил Ренато Мойкано на UFC 317.

Напомним, ранее Хорхе Масвидаль заявил, что Илия Топурия уничтожит Джастина Гейджи.