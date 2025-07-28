Олег Гончар

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) назвал бойца, способного бросить вызов чемпиону UFC в легком весе Илии Топурии (17-0).

Бывший обладатель пояса BMF считает, что Джастин Гетжи не имеет шансов против Топурии.

По мнению Масвидаля, Илия разгромит Гетжи, оставив его в состоянии, похожем на Гомера Симпсона после боя. Он назвал этот бой неудачным для американца, несмотря на его популярность среди фанатов.

Вместо этого Масвидаль выделил Армана Царукяна как потенциального конкурента Топурии. Тренируясь с Царукяном, Хорхе отметил его способность адаптироваться, навыки борьбы и работы в стойке.

По его словам, Арман больше по габаритам, имеет сопоставимую скорость и может создать Топурии достойную конкуренцию. Однако Масвидаль всё же склоняется к победе Илии из-за его уникальной способности заставлять соперников выглядеть медленнее в октагоне.

Напомним, ранее Дейна Уайт рассказал, что необходимо для организации боя Топурии против Ислама Махачева.