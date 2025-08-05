Хабиб: У Макгрегора есть шанс изменить образ жизни
Бывший чемпион UFC считает, что скандалы вокруг Конора — это следствие его образа жизни
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние скандалы вокруг своего давнего соперника Конора Макгрегора (22-6).
«Я не хочу называть его имени… Его жизнь — это уже наказание. Скандалы с пожилыми людьми, женщинами, алкоголем, наркотиками — это всё его наказание, которое уже началось.
Но самое прекрасное — Аллах дает каждому шанс исправиться. Я думаю, у него есть шанс изменить образ жизни. Если он это сделает, он сможет повлиять на многие жизни, включая свою. Я желаю ему измениться, иначе наказание продолжится и в этой жизни, и в следующей».
Последний бой Макгрегора состоялся в июле 2021 года, когда он потерпел поражение от Дастина Порье из-за травмы ноги. С тех пор ирландец не возвращался в октагон, а его имя чаще упоминается в связи со скандалами, связанными с изнасилованием.
Напомним, Лобов и Тухугов попробуют провести бой, который не состоялся в UFC.