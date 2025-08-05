Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние скандалы вокруг своего давнего соперника Конора Макгрегора (22-6).

«Я не хочу называть его имени… Его жизнь — это уже наказание. Скандалы с пожилыми людьми, женщинами, алкоголем, наркотиками — это всё его наказание, которое уже началось.

Но самое прекрасное — Аллах дает каждому шанс исправиться. Я думаю, у него есть шанс изменить образ жизни. Если он это сделает, он сможет повлиять на многие жизни, включая свою. Я желаю ему измениться, иначе наказание продолжится и в этой жизни, и в следующей».