Кормьє назвал самого недооцененного бойца UFC
Бразилец доминирует в своей весовой категории, но занимает лишь 9-е место в общем рейтинге
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о действующем владельце титула в найлегчайшем весе Александре Пантоже. По словам Кормье, бразилец недооценен как фанатами, так и аналитиками. Слова приводит Bloody Elbow.
Александр Пантожа — без сомнения, самый недооцененный боец UFC на сегодняшний день. А между прочим, он чемпион, проведший четыре защиты титула за последние два года. И при этом Пантожа лишь девятый в рейтинге лучших бойцов независимо от весовой категории.
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