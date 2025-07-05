Эдвардс назвал величайшего бойца в истории UFC
Леон считает, что это Джон Джонс
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказал свое мнение о самом выдающемся бойце в истории организации.
На мой взгляд, Джонс является величайшим в UFC. Он сражался с многими поколениями бойцов и закончил карьеру как чемпион. Это то, почему следует признать его величие UFC.
Напомним, что Джон Джонс завершил карьеру в 2025 году.
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