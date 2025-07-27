Предателя Украины, который выступает под флагом России, во второй раз подряд нокаутировали на шоу UFC
Все возвращается
около 14 часов назад
Микита Крилов / Фото - UFC
Бывший украинский боец полутяжелого дивизиона Никита Крылов (30-11) провел поединок против узбека Богдана Гуськова (18-3) на турнире UFC on ABC 9.
Гуськов нокаутировал соперника в 1-м раунде – попал правым и добил на канвасе.
С момента, когда Крылов официально стал представлять страну-террористку в UFC, он провел два поединка – в обоих был нокаутирован в первом раунде.
Напомним, ранее в UFC объявили бой Анкалаев – Перейра и поединок Двалишвили.
Поделиться