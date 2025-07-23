Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (12-3) попытается вернуть пояс в реванше против действующего чемпиона Магомеда Анкалаева (20-1-1) на турнире UFC 320, который состоится 4 октября 2025 года в T-Mobile Arena, Лас-Вегас. Об этом сообщили в UFC.

В марте 2025 года на UFC 313 Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, забрав титул полутяжелого веса. Для бразильца это было первое поражение в дивизионе после трех успешных защит титула против Джамала Хилла, Иржи Прохазки и Халила Раунтри в 2024 году. В последний раз Перейра проигрывал в среднем весе Исраэлю Адесанье в 2023 году.

В со-главном бою UFC 320 чемпион в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили (20-4) будет защищать титул против Кори Сэндхагена (18-5). Двалишвили завоевал пояс в 2024 году, победив Шона О’Мэлли, и это будет его третья защита. В последнем бою он досрочно победил О'Мэлли в реванше.

Также в карде состоится поединок в полутяжелом весе между бывшим чемпионом Иржи Прохазкой (31-5-1) и Халилом Раунтри (14-6), где победитель может претендовать на титульный бой.