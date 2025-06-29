Результаты UFC 317: победы Топурии, Пантохи, Дарьюша
На турнире UFC 317 в Лас-Вегасе Илия Топурия завоевал вакантный пояс, а Алешандре Пантожа сохранил чемпионство
12 минут назад
На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC 317, главной событием которого стал бой за вакантный пояс в легком весе между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.
В ко-мейн ивенте чемпион наилегчайшего веса Алешандре Пантожа защитил свой титул, победив Кая Кара-Франса удушающим приемом в третьем раунде.
- Илия Топурия победил нокаутом в первом раунде Чарльза Оливейру.
- Алешандре Пантожа победил удушающим приемом в третьем раунде Кая Кара-Франса.
- Джошуа Ван победил единогласным решением судей Брэндона Ройвала.
- Бенеил Дариюш победил единогласным решением судей Ренато Мойкано.
- Пейтон Талботт победил единогласным решением судей Фелипе Лиму.
- Грегори Родригес победил нокаутом в первом раунде Джека Херманссона.
- Хосе Дельгадо победил нокаутом в первом раунде Хайдера Амила.
- Трейси Кортес победила единогласным решением судей Вивиан Арауджо.
- Терренс МакКинни победил удушающим приемом в первом раунде Вячеслава Борщева.
- Джейкоб Смит победил техническим нокаутом во втором раунде Нико Прайса.
- Жоната Диниз победил единогласным решением судей Элвина Хайнса.