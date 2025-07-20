Результаты UFC 318: Холлоуэй победил Порье, а Коста одолел Копылова
Макс Холлоуэй сохранил титул BMF, победив Дастина Порье в главном бою вечера
около 2 часов назад
На арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (США) завершился турнир UFC 318, который возглавил третий поединок обладателя титула BMF Макса Холлоуэя против Дастина Порье.
В со-главном бою экс-претендент на титул в среднем весе Пауло Коста сражался против Романа Копылова.
Главный кард:
Макс Холлоуэй победил единогласным решением судей Дастина Порье
Пауло Коста победил единогласным решением судей Романа Копылова
Даниэль Родригес победил единогласным решением судей Кевина Холланда
Патрисио Фрейре победил единогласным решением судей Дэна Иге
Майкл Джонсон победил единогласным решением судей Даниэля Зеллхубера
Винисиус Оливейра победил единогласным решением судей Кайлер Филлипса
Брендан Аллен победил единогласным решением судей Марвина Веттори
Николай Веретенников победил раздельным решением судей Франсиско Прадо
Атеба Готье победил техническим нокаутом в первом раунде Роберта Валентина
Ислам Дулатова победил нокаутом в первом раунде Адама Фугитта
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Бруно Феррейра победил сабмишеном (армбар) в первом раунде Джексона МакВея
Николь Кальяри победила техническим нокаутом в третьем раунде Карли Джудис