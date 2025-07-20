Порье решением судей проиграл Холлоуэю в последнем бою своей карьеры
На кону поединка стоял титул чемпиона BMF в легком весе
около 3 часов назад
Порье и Холлоуэй / Фото - UFC
В Новом Орлеане на шоу UFC 318 состоялся бой между ветераном ММА Дастином Порье (30-10) и Максом Холлоуэйем (27-8).
Холлоуэй победил единогласным решением судей – 49-46, 49-46, 48-47.
На кону стоял титул чемпиона BMF в легком весе, который принадлежит Холлоуэю.
Напомним, что это был последний бой в карьере Порье.
Звездные бойцы до этого встречались дважды – Дастин триумфировал как в бою 2012-го года, так и в 2019-м.
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