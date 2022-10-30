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Результаты UFC Fight Night 213: Победа Долидзе, поражения Каттара и Орловского

В рамках шоу прошло одиннадцать поединков
MMA
30 октября 10:57
Результаты UFC Fight Night 213: Победа Долидзе, поражения Каттара и Орловского

В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Fight Night 213, в главном событии которого полулегковес из США Келвин Каттар проиграл британцу Арнольду Аллену.

В конце первого раунда Каттар повредил правое колено и в начале второй пятиминутки снялся с боя.

Результаты турнира:

Арнольд Аллен (19-1) победил техническим нокаутом (травма колена) во 2-м раунде Келвина Каттара (23-7)

Макс Гриффин (19-9) победил раздельным решением судей Тима Минса (32-13-1)

Валдо Кортес-Акоста (8-0) победил единогласным решением судей Джареда Вандераа (12-10)

Трешон Гор (4-2) победил  удушающим приемом во 2-м раунде Джоша Фремда (9-4)

Халил Раунтри (11-5) победил раздельным решением судей Дастина Джейкоби (18-6-1)

Роман Долидзе (11-1) победил нокаутом в 1-м раунде Фила Хоуса (12-4)

Маркос Рожериу де Лима (20-8-1) победил  удушающим приемом во 1-м раунде Андрея Орловского (34-21)

Пак Чон Ён (15-5) победил  удушающим приемом во 2-м раунде Джозефа Холмса (8-3)

Стив Гарсия (13-5) победил нокаутом в 1-м раунде Чейза Хупера (11-3-1)

Коди Дёрден (14-4-1) победил единогласным решением судей Карлоса Моту (8-2)

Кристиан Родригез (8-1) победил  удушающим приемом во 1-м раунде Джошуаа Уимса
(11-3)
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Теги

Келвин Каттар Роман Долидзе Андрей Орловский

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