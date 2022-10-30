Результаты UFC Fight Night 213: Победа Долидзе, поражения Каттара и Орловского
В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC Fight Night 213, в главном событии которого полулегковес из США Келвин Каттар проиграл британцу Арнольду Аллену.
В конце первого раунда Каттар повредил правое колено и в начале второй пятиминутки снялся с боя.
Результаты турнира:
Арнольд Аллен (19-1) победил техническим нокаутом (травма колена) во 2-м раунде Келвина Каттара (23-7)
Макс Гриффин (19-9) победил раздельным решением судей Тима Минса (32-13-1)
Валдо Кортес-Акоста (8-0) победил единогласным решением судей Джареда Вандераа (12-10)
Трешон Гор (4-2) победил удушающим приемом во 2-м раунде Джоша Фремда (9-4)
Халил Раунтри (11-5) победил раздельным решением судей Дастина Джейкоби (18-6-1)
Роман Долидзе (11-1) победил нокаутом в 1-м раунде Фила Хоуса (12-4)
Маркос Рожериу де Лима (20-8-1) победил удушающим приемом во 1-м раунде Андрея Орловского (34-21)
Пак Чон Ён (15-5) победил удушающим приемом во 2-м раунде Джозефа Холмса (8-3)
Стив Гарсия (13-5) победил нокаутом в 1-м раунде Чейза Хупера (11-3-1)
Коди Дёрден (14-4-1) победил единогласным решением судей Карлоса Моту (8-2)Кристиан Родригез (8-1) победил удушающим приемом во 1-м раунде Джошуаа Уимса
(11-3)
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