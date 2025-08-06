Олег Гончар

48-летний кубинский ветеран ММА Йоэль Ромеро (16-7) дебютирует в BKFC 12 сентября на турнире BKFC 80.

Противником кубинца станет американец Тео Дукас (2-2).

Ромеро одержал победы нокаутом в двух последних поединках по правилам Dirty boxing, а в ММА из четырех последних боев уступил лишь чемпиону Вадиму Немкову (18-2).

Дукас начал профессиональную карьеру в 2022 году, имея за плечами любительский рекорд 3-4. Он выиграл два первых боя, но затем уступил более опытным Рональду Лебретону (7-11) и Коулу Шаферу (6-4).

Напомним, Исраэль Адесанья в UFC стремится к реваншам с Пауло Костой и Шоном Стриклендом.