Денис Седашов

Бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сириль Ган в интервью для Championship Rounds уверен, что его следующим соперником станет британец Том Аспиналл.

Мой менеджер уже общался с Хантером Кэмпбеллом. Пока что ничего окончательно не решено — ждем дальнейших обсуждений, возможно, по поводу даты и места. Но мы действительно уверены, что бой с Аспиналлом состоится. Сіриль Ган

Напомним, ранее президент UFC Дейна Уайт сообщил, что Том Аспиналл, скорее всего, проведет свой следующий бой в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке.