Олег Гончар

В Лас-Вегасе после главного боя турнира UFC 317, где грузин Илия Топурия завоевал титул чемпиона легкого веса, нокаутировав Чарльза Оливейру в первом раунде, произошла громкая схватка.

Новый чемпион вызвал в октагон британца Пэдди Пимблетта, который присутствовал на арене, что привело к напряжённому стэрдауну.

После молниеносной победы Топурия пригласил Пимблетта в октагон, где между бойцами вспыхнула словесная перепалка. Обмен оскорблениями быстро перерос в физическое противостояние, когда Топурия толкнул Пимблетта, и охране пришлось их разнимать.

Пимблетт: «Хорошая работа, друг. Это был жесткий нокаут. Но меня ты никогда не нокаутируешь!»

Топурия: «Я засабмичу тебя, трус!»

Пимблетт: «Ты знаешь, что не можешь меня нокаутировать!»

Топурия: «Я тебе покажу, коротышка!»

Пимблетт: «Я тебя финиширую!»

Топурия: «Убирайся прочь!»

Благодаря этой схватке Пимблетт увеличил шансы стать следующим соперником Топурии.