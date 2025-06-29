Стычка после боя: Топурия толкнул Пимблетта после победы на UFC 317
Новый чемпион Илия Топурия вызвал Пэдди Пимблетта в октагон и устроил словесную и физическую перепалку
около 2 часов назад
В Лас-Вегасе после главного боя турнира UFC 317, где грузин Илия Топурия завоевал титул чемпиона легкого веса, нокаутировав Чарльза Оливейру в первом раунде, произошла громкая схватка.
Новый чемпион вызвал в октагон британца Пэдди Пимблетта, который присутствовал на арене, что привело к напряжённому стэрдауну.
После молниеносной победы Топурия пригласил Пимблетта в октагон, где между бойцами вспыхнула словесная перепалка. Обмен оскорблениями быстро перерос в физическое противостояние, когда Топурия толкнул Пимблетта, и охране пришлось их разнимать.
Пимблетт: «Хорошая работа, друг. Это был жесткий нокаут. Но меня ты никогда не нокаутируешь!»
Топурия: «Я засабмичу тебя, трус!»
Пимблетт: «Ты знаешь, что не можешь меня нокаутировать!»
Топурия: «Я тебе покажу, коротышка!»
Пимблетт: «Я тебя финиширую!»
Топурия: «Убирайся прочь!»
Благодаря этой схватке Пимблетт увеличил шансы стать следующим соперником Топурии.