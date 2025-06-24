Олег Гончар

Претендент на титул UFC в легком весе Илия Топурия (15-0, 5 КО) уверенно высказался о предстоящем бое против экс-чемпиона Чарльза Оливейры (34-10, 10 КО), заявив, что финиширует бразильца в первом раунде. Об этом он рассказал в интервью MMA Fighting накануне UFC 317.

«Оливейра думает, что у него есть шансы, но их нет. Ему просто нужно выйти в октагон, а я сделаю остальное. Я нокаутирую его в первом раунде. Он идет вперед – это все, что мне нужно. Обычно я трачу время, чтобы сократить дистанцию, потому что соперники убегают. Но Оливейра сам пойдет на меня, так что я просто выключу ему свет. Пусть попробует стоять в центре – он даже не увидит, как я приближусь». Илья Топурия

27-летний грузин, который в 2024 году отобрал титул в легком весе у Алекса Волкановски.

Напомним, ранее стало известно, кто будет запасным в бою Топурии и Оливейры.