Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

UFC прекратила сотрудничество с 11 бойцами, 2 из них рашисты

Американский промоушен покинул канадец Миша Циркунов
MMA
07:57
UFC прекратила сотрудничество с 11 бойцами, 2 из них рашисты
Миша Циркунов / Фото - ringside24
Сильнейшая лига в мире UFC уволила из своего ростера сразу 11 бойцов, из них двое рашистов. Об этом сообщает bjpenn.com.

Вслед за Аскаром Аскаровым, который покинул промоушен по собственному желанию, боссы UFC решили расстаться с Магомедом Мустафаевым. 34-летний рашист не выходил в октагон с февраля 2020 года, когда он проиграл раздельным решением представителю Новой Зеландии Брэду Ридделлу

Полный список из тех, кто был уволен выглядит следующим образом: Аскар Аскаров, Кшиштоф Йотко, Миша Циркунов, Луис Коске, Ник Максимов, Магомед Мустафаев, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кэмерон ВанКэмп, Дэриан Уикс и Джейсон Уитт.

Напомним, далее на фанатов ММА ожидает турнир UFC Fight Night 214, который состоится 5 ноября на домашней арене в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 

Отметим, что на этом турнире свой второй поединок в UFC проведет украинский боец легчайшего дивизиона Людвик Шолинян (9-2-1).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Миша Циркунов Аскар Аскаров

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

На одного рашиста в UFC стало меньше
На одного рашиста в UFC стало меньше
MMA
29 октября 12:42

Новости: MMA

UFC прекратила сотрудничество с 11 бойцами, 2 из них рашисты
UFC прекратила сотрудничество с 11 бойцами, 2 из них рашисты
07:57
Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может от*осать мне»
Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может от*осать мне»
31 октября 14:53
Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер
Экс-боец UFC назвал имя легковеса, которого Махачев не сможет перевести в партер
31 октября 12:34
Стерлинг: «Поединок с О’Мэлли будет более грандиозным, чем с Сехудо»
Стерлинг: «Поединок с О’Мэлли будет более грандиозным, чем с Сехудо»
31 октября 09:41
Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 214. Украинец Шолинян проведет свой второй бой в лиге
Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 214. Украинец Шолинян проведет свой второй бой в лиге
31 октября 07:59
«Этот чувак – засранец». Гарбрандт вызвал на бой Диллашоу
«Этот чувак – засранец». Гарбрандт вызвал на бой Диллашоу
30 октября 21:09
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
30 октября 20:28
Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии готов провести бой
Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии готов провести бой
30 октября 16:20
Нэйт Диас ударил члена команды Джейка Пола перед боем с Силвой
Нэйт Диас ударил члена команды Джейка Пола перед боем с Силвой
30 октября 15:41
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости