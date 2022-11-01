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UFC прекратила сотрудничество с 11 бойцами, 2 из них рашисты
Американский промоушен покинул канадец Миша Циркунов
07:57
Миша Циркунов / Фото - ringside24Сильнейшая лига в мире UFC уволила из своего ростера сразу 11 бойцов, из них двое рашистов. Об этом сообщает bjpenn.com.
Вслед за Аскаром Аскаровым, который покинул промоушен по собственному желанию, боссы UFC решили расстаться с Магомедом Мустафаевым. 34-летний рашист не выходил в октагон с февраля 2020 года, когда он проиграл раздельным решением представителю Новой Зеландии Брэду Ридделлу.
Полный список из тех, кто был уволен выглядит следующим образом: Аскар Аскаров, Кшиштоф Йотко, Миша Циркунов, Луис Коске, Ник Максимов, Магомед Мустафаев, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кэмерон ВанКэмп, Дэриан Уикс и Джейсон Уитт.
Напомним, далее на фанатов ММА ожидает турнир UFC Fight Night 214, который состоится 5 ноября на домашней арене в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Отметим, что на этом турнире свой второй поединок в UFC проведет украинский боец легчайшего дивизиона Людвик Шолинян (9-2-1).
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