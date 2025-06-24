Олег Гончар

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на заявление экс-чемпиона в полулегком весе Илии Топурии (16-0) о возможном переходе в полусредний вес вслед за Исламом Махачевым (27-1).

Топурия, который недавно поднялся в легкий вес, выразил амбициозные планы: он хочет завоевать пояс в легком дивизионе на UFC 317 против Чарльза Оливейры, а затем, в зависимости от результатов Махачева в полусреднем весе, бросить вызов россиянину.

По словам Топурии, если Махачев выиграет титул в поединке с Джеком Делла Маддаленой, он также перейдет в полусредний вес, чтобы побороться за пояс, или же будет ждать возвращения Махачева в легкий дивизион для мегафайта.

Уайт сдержанно прокомментировал эти заявления.

«Топурия только что перешел в легкий вес, а мы уже говорим о полусреднем? Сначала посмотрим, как он выступит против Оливейры, и как Махачев будет драться с Делла Маддаленой. Их желание встретиться в октагоне очевидно». Дэйна Уайт

Напомним, ранее стало известно, кто будет запасным в бою Топурии и Оливейры.