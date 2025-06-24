Экс-глава МОК Бах выделил Парижскую Олимпиаду как кульминацию своего срока
Томас считает, что Игры стали примером единства несмотря на геополитические разногласия
29 минут назад
Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стали для него одним из важнейших результатов за время руководства организацией.
По мнению Баха, эти Игры стали примером единства, несмотря на геополитические разногласия между странами. Слова приводит МОК.
В Париже спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также Олимпийской команды беженцев МОК соревновались между собой. Но в то же время они мирно жили вместе в Олимпийской деревне, уважая друг друга, несмотря на то, что многие их страны находились в состоянии войны или конфликта.
Атлеты создали культуру мира и приняли свою роль как послов мира. В Париже они объединились, чтобы вместе обратиться к миру с искренним и эмоциональным призывом к миру.
Ковентри вступила на должность президента МОК, Бах ушел на пенсию.