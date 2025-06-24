Денис Седашов

Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стали для него одним из важнейших результатов за время руководства организацией.

По мнению Баха, эти Игры стали примером единства, несмотря на геополитические разногласия между странами. Слова приводит МОК.

В Париже спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также Олимпийской команды беженцев МОК соревновались между собой. Но в то же время они мирно жили вместе в Олимпийской деревне, уважая друг друга, несмотря на то, что многие их страны находились в состоянии войны или конфликта. Атлеты создали культуру мира и приняли свою роль как послов мира. В Париже они объединились, чтобы вместе обратиться к миру с искренним и эмоциональным призывом к миру. Томас Бах

Ковентри вступила на должность президента МОК, Бах ушел на пенсию.