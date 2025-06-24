Владимир Кириченко

Новоявленный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри поделилась эмоциями после вступления в должность.

Цитирует Ковентри пресс-служба МОК.

«Наше движение как паутина, где важен каждый. Оно сложное, красивое и сильное. Но оно остается таким, только если мы работаем вместе, остаемся едиными. Каждый из вас играет важную роль в нашей очень важной экосистеме. Работать вместе в течение следующих нескольких лет и постоянно находить пути для его укрепления позволит сохранить наше движение, вдохновлять следующие поколения и воплощать мечты».

20 марта Ковентри была выбрана на пост главы МОК. Она получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший. Напомним, с 2013 года главой МОК был немец Томас Бах. Он не выразил желания переизбираться на новый срок.

Напомним, МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет России подаст в суд на МОК, если санкции против страны не будут сняты.