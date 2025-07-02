Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет Украины объявил победителей — «Лучший спортсмен месяца».

Лучшей спортсменкой июня стала 17-летняя Таисия Онофрийчук — абсолютная чемпионка Европы по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. На континентальном первенстве в Таллине украинка также завоевала серебро в упражнениях с булавами и две бронзовые награды — в обруче и ленте.

Звание «Лучший тренер месяца» получила ее наставница и президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

В категории юношей лучшей спортсменкой признана Диана Карнафель — чемпионка Европы среди юниоров по прыжкам в воду с трехметрового трамплина (возрастная группа А). Ее тренер Ольга Иваненко также удостоена звания «Лучший тренер юных спортсменов июня».

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике.