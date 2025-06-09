Владимир Кириченко

Сборная Украины по художественной гимнастике стала первой в медальном зачете чемпионата Европы-2025 в Таллине (Эстония).

Всего в копилке нашей команды 8 наград: 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

4 из них Украине принесла Таисия Онофрийчук, которая стала чемпионкой в многоборье, завоевала серебро в упражнениях с булавами и бронзовые медали в финалах с лентой и обручем.

Еще два золота завоевала юниорская команда, победившая в многоборье и в групповых упражнениях с булавами.

Серебряные награды украинки завоевали в групповых упражнениях с 3 мячами и 2 обручами и в командном первенстве.

Медальный зачет ЧЕ-2025 по художественной гимнастике:

1. Украина – 8 (3 золотые + 3 серебряные + 2 бронзовые)

2. Болгария – 5 (3+1+1)

3. Испания – 4 (3+1+0)

Напомним, Онофрийчук – первая украинская чемпионка Европы в многоборье в XXI веке.