Уволен заместитель министра молодежи и спорта Украины
Он больше года проработал на этой должности
около 1 часа назад
Андрей Чесноков / Фото - Минмолодьспорт
Кабинет Министров Украины опубликовал распоряжение об увольнении Андрея Чеснокова с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины.
Специалист покинет свою должность 21 августа по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт Минмолодьспорта.
Чесноков работал на этой должности с марта 2024 года.
Напомним, Украина – в топ-15 медального зачета Всемирной летней Универсиады.