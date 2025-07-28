Украина – в топ-15 медального зачета Всемирной летней Универсиады
Наши спортсмены завоевали 12 наград
около 5 часов назад
В Германии завершилась Всемирная летняя Универсиада-2025.
Украинская команда была представлена в 11 видах спорта и завоевала 12 медалей – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.
Это позволило нашей сборной финишировать на 14-й позиции в медальном зачете, победу же одержала команда Японии – 79 медалей (34 золотые + 21 серебряная + 24 бронзовые).
На Универсиаде в 2023 году Украина добавила в свою копилку 11 наград (4 золотые + 4 серебряные + 3 бронзовые).
Медальный зачет Универсиады-2025
1. Япония – 79 (34 золотые + 21 серебряная + 24 бронзовые)
2. Китай – 74 (30 + 27 + 17)
3. США – 84 (28 + 27 + 29)
...
14. Украина – 12 (4 + 3 + 5)
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