Международная федерация хоккея с мячом не допустила росиию к ЧМ-2023 по бенди

Изгои во всем цивилизованном мире

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Международная федерация хоккея с мячом не допустила рашистов и белорусов к участию на ЧМ по бенди в 2023 году.Турнир пройдет в Швеции в конце марта – начале апреля 2023 года.Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда рашисты выиграли турнир.