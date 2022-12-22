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Международная федерация хоккея с мячом не допустила росиию к ЧМ-2023 по бенди
Изгои во всем цивилизованном мире
22 декабря 14:31
Фото: TwitterМеждународная федерация хоккея с мячом не допустила рашистов и белорусов к участию на ЧМ по бенди в 2023 году. Сообщает worldbandy.com.
Турнир пройдет в Швеции в конце марта – начале апреля 2023 года.
Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда рашисты выиграли турнир.
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