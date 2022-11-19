Украинцы установили сразу три мировых рекорда. Видео

Свои имена в историю вписали Мусиенко и Баранник

Фото: Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF

Украинские спортсмены Константин Мусиенко и Николай Баранник установили мировые рекорды.

На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Дании Мусиенко (до 93 кг) установил два рекорда – в жиме лежа и по сумме троеборья. Общий результат Константина 1064 кг – 387,5 в приседании по штанге, 351,5 в жиме лежа и 325 кг в становой тяге.

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Баранник (до 83 кг) установил мировой рекорд в приседании – 375,5 кг.

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