Украинец установил два мировых рекорда на чемпионате мира
Украинцы установили сразу три мировых рекорда. Видео
Свои имена в историю вписали Мусиенко и Баранник
07:27
Фото: Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF
Украинские спортсмены Константин Мусиенко и Николай Баранник установили мировые рекорды.
На чемпионате мира по пауэрлифтингу в Дании Мусиенко (до 93 кг) установил два рекорда – в жиме лежа и по сумме троеборья. Общий результат Константина 1064 кг – 387,5 в приседании по штанге, 351,5 в жиме лежа и 325 кг в становой тяге.
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Баранник (до 83 кг) установил мировой рекорд в приседании – 375,5 кг.
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