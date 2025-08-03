Олег Гончар

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре украинец Алексей Середа вышел в финал соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки.

Середа набрал 471.80 балла, улучшив свой квалификационный результат (447.35 балла), и занял пятое место, обеспечив выход в финал.

Второй украинец, Марк Гриценко, завершил полуфинал на 15-й позиции с результатом 405.35 балла, не попав в топ-12.

Финал состоится 3 августа в 12:32 по киевскому времени.

Напомним, Бухов не сумел защитить звание чемпиона мира на коронной дистанции.