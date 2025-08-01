Олег Шумейко

Чемпион мира-2024 Владислав Бухов не смог защитить звание лучшего пловца планеты на дистанции 50 м вольным стилем.

На ЧМ-2025 в Сингапуре в коронной дисциплине украинец завершил выступления в полуфинале. Украинец в первой группе показал шестой результат (21.82 с) и не вошел в восьмерку лучших, которые отобрались в финал соревнований.

Напомним, что Кэтрин Ледекки установила рекорд по количеству золотых медалей ЧМ по плаванию среди женщин.