Бухов не смог защитить звание чемпиона мира на коронной дистанции.
Украинец завершил выступления в Сингапуре в плавании на 50 м вольным стилем уже в полуфинале
39 минут назад
Фото: Instagra
Чемпион мира-2024 Владислав Бухов не смог защитить звание лучшего пловца планеты на дистанции 50 м вольным стилем.
На ЧМ-2025 в Сингапуре в коронной дисциплине украинец завершил выступления в полуфинале. Украинец в первой группе показал шестой результат (21.82 с) и не вошел в восьмерку лучших, которые отобрались в финал соревнований.
Напомним, что Кэтрин Ледекки установила рекорд по количеству золотых медалей ЧМ по плаванию среди женщин.
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