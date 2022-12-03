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Болюх положил в копилку Украины еще одно золото ЧМ-2022 среди юниоров

15-летний украинец стал лучшим в прыжках в воду с 10-метровой вышки
Прыжки в воду
09:21
Болюх положил в копилку Украины еще одно золото ЧМ-2022 среди юниоров
Кирилл Болюх / Фото - Getty Images
15-летний украинец Кирилл Болюх завоевал второе золото на юниорском чемпионате мира-2022 по прыжкам в воду, который проходит в Монреале (Канада).

Кирилл выступил в возрастной группе В и стал лучшим в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Он набрал 476,90 баллов.

Отметим, что для Болюха это вторая медаль на ЧМ-2022. Ранее он завоевал золото в прыжках с 3-метрового трамплина.

Напомним, что Кирилл Азаров завоевал золото планетарного форума на метровом трамплине.
Владимир Кириченко
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Теги

сборная Украины (прыжки в воду)

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