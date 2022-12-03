Болюх выиграл чемпионат мира-2022 по прыжкам в воду среди юниоров
Болюх положил в копилку Украины еще одно золото ЧМ-2022 среди юниоров
15-летний украинец стал лучшим в прыжках в воду с 10-метровой вышки
09:21
Кирилл Болюх / Фото - Getty Images15-летний украинец Кирилл Болюх завоевал второе золото на юниорском чемпионате мира-2022 по прыжкам в воду, который проходит в Монреале (Канада).
Кирилл выступил в возрастной группе В и стал лучшим в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Он набрал 476,90 баллов.
Отметим, что для Болюха это вторая медаль на ЧМ-2022. Ранее он завоевал золото в прыжках с 3-метрового трамплина.
Напомним, что Кирилл Азаров завоевал золото планетарного форума на метровом трамплине.
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