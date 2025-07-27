Олег Гончар

17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно выступила на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке, Румыния.

Онофрийчук завоевала четыре медали — "золото" в упражнениях с лентой и булавами, а также "серебро" в упражнениях с мячом и в личном многоборье.

Лидер сборной Украины поразила судей и стала лучшей из сборной на турнире.

Отметим, что этап в Клуж-Напоке является частью подготовки к ключевым международным соревнованиям.

Напомним, ранее стало известно, сколько призовых заработала Онофрийчук за этот сезон на Кубке мира.