Онофрийчук – серебряная призёрка этапа Кубка мирового вызова в Румынии
Юная украинка стала второй в многоборье
около 13 часов назад
Таисия Онофрийчук / Фото - Суспильное
17-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук выступила в многоборье на Кубке мирового вызова в Клуж-Напоке (Румыния).
Таисия заняла второе место, уступив лишь олимпийской чемпионке немке Дарье Варфоломеев.
Еще одна украинка Полина Карика финишировала 13-й.
Кубок мирового вызова. Клуж-Напока, Румыния
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 122,050
2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 120,150
3. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 115,300
...
13. Полина Карика (Украина) – 110,100
Сегодня, 27 июля, Таисия завтра выступит во всех четырех финалах в отдельных упражнениях, а Полина – в финале упражнений с мячом.
Стало известно, сколько призовых заработала Онофрийчук за этот сезон на Кубке мира.