Владимир Кириченко

17-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук выступила в многоборье на Кубке мирового вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Таисия заняла второе место, уступив лишь олимпийской чемпионке немке Дарье Варфоломеев.

Еще одна украинка Полина Карика финишировала 13-й.

Кубок мирового вызова. Клуж-Напока, Румыния

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 122,050

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 120,150

3. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 115,300

...

13. Полина Карика (Украина) – 110,100

Сегодня, 27 июля, Таисия завтра выступит во всех четырех финалах в отдельных упражнениях, а Полина – в финале упражнений с мячом.

Стало известно, сколько призовых заработала Онофрийчук за этот сезон на Кубке мира.