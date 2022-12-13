Ризатдинова: «российские и белорусские спортсмены молчат, что на самом деле – согласие с войной»

Анна Різатдінова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова в интервью порталу Nau.ch рассказал, почему российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах.



Как могут одновременно участвовать в международных соревнованиях украинские спортсмены, тренирующиеся в бункерах и российские спортсмены, тренирующиеся в покое? Это полный абсурд. российские и белорусские спортсмены молчат, что на самом деле – согласие с войной.

Эту ситуацию оценили бы по-другому, если бы сами спортсмены публично заявили о том, что они против войны и таким образом четко отмежевались от нее».