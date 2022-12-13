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Ризатдинова: «российские и белорусские спортсмены молчат, что на самом деле – согласие с войной»

Украинка отметила, что на международных турнирах не должно быть агрессоров
Художественная гимнастика
13 декабря 21:17
Ризатдинова: «российские и белорусские спортсмены молчат, что на самом деле – согласие с войной»
Анна Різатдінова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова в интервью порталу Nau.ch рассказал, почему российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах.

«Пока летят ракеты, пока гибнут украинские спортсмены, пока рушится вся спортивная инфраструктура, пока на фронте воюют наши отцы и братья, я считаю, что это правильно (отстранение).

Как могут одновременно участвовать в международных соревнованиях украинские спортсмены, тренирующиеся в бункерах и российские спортсмены, тренирующиеся в покое? Это полный абсурд. российские и белорусские спортсмены молчат, что на самом деле – согласие с войной.

Эту ситуацию оценили бы по-другому, если бы сами спортсмены публично заявили о том, что они против войны и таким образом четко отмежевались от нее».

Напомним, после начала полномасштабной войны Ризатдиновой написал лишь один человек, приближенный к сборной россии.
Карен Агабекян
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Анна Ризатдинова

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