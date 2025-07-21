Сборная Украины завоевала первую награду на Европейском фестивале
Юлия Исаченко и Илья Лащ стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета
25 минут назад
Илья Лащ и Юлия Исаченко / Фото: НОК
На Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Скопье, сборная Украины завоевала первую награду. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.
Серебряную медаль завоевали Юлия Исаченко и Илья Лащ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. Украинский дуэт продемонстрировал высокий уровень мастерства, заняв второе место в этой дисциплине.
На фестивале Украину представляют 78 юных спортсменов, которые соревнуются в различных видах спорта.
Напомним, ранее Украина выиграла очередную медаль на Универсиаде.