Олег Гончар

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре украинский пловец Владислав Бухов не смог пробиться в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем.

23-летний пловец показал результат 50,43 секунды, заняв 47-е место в квалификации. В полуфинал прошли 16 лучших результатов.

Бухов, который является действующим чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем, готовится к следующему старту. 1 августа он примет участие в квалификации на своих коронных 50 метрах вольным стилем, где попытается побороться за медали.

Напомним, Кетлин Ледеки установила новый рекорд — наибольшее количество золотых медалей у женщин.