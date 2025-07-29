Олег Гончар

Американская пловчиха Кэтлин Ледеки завоевала золото на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Время победительницы составило — 15:26.44. Оно принесло Ледеки 22-ю золотую медаль на чемпионатах мира, что сделало ее самой титулованной спортсменкой в истории турнира.

Она превзошла рекорд россиянки Светланы Ромашиной (21 золото), но среди мужчин рекорд удерживает Майкл Фелпс с 26 победами.

В финале Ледеки опередила итальянку Симону Куадареллу, которая финишировала второй со временем 15:31.79, установив рекорд Европы. Третье место заняла австралийка Лани Палистер с результатом 15:41.18.

Напомним, ранее на чемпионате мира заболела сборная США по плаванию.