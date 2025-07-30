Олег Гончар

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре украинский пловец Денис Кесиль не смог пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

24-летний спортсмен показал результат 2:02.86, заняв 31-е место в квалификации, тогда как в полуфинал прошли 16 лучших.

Кесиль также не смог квалифицироваться в полуфинал на 200 метров баттерфляем.

Следующий старт украинца запланирован на 1 августа, где он выступит в квалификации на дистанции 100 метров баттерфляем.

Как сообщалось, Бухов не пробился в полуфинал ЧМ на дистанции 100 метров.