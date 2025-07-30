Олег Гончар

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре разыграли награды в смешанной эстафете 4х100 м комплексным плаванием.

Победу одержала команда «нейтральных атлетов B» (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) с результатом 3:37,97, установив рекорд чемпионатов.

Россияне выступают под нейтральным статусом из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину.

Серебро завоевала команда Китая (Сюй Цзяюй, Цинь Хайян, Чжан Юфей, У Цинфэн) с временем 3:39,99, а бронзу — Канада (Кайли Массе, Оливер Доусон, Джошуа Лиэндо, Тейлор Рак) с результатом 3:40,90.

Согласно рекомендациям МОК от 2023 года, российские и белорусские спортсмены могут участвовать только как индивидуальные нейтральные атлеты, а командные выступления запрещены. В плавании последние ограничения решили обойти, через статус нейтральных атлетов у россиян.

Напомним, украинские рапиристки выбили россиянок с чемпионата мира по фехтованию.