Артем Гарбар завоевал золото Универсиады по тхэквондо
Третья золотая награда для сборной Украины
около 2 часов назад
Артем Гарбар
Украинский тхэквондист Артем Гарбар стал чемпионом Универсиады в категории до 87 кг, принеся команде третью золотую медаль на турнире, сообщил паблик Base of Ukrainian sports.
Гарбар уверенно прошел турнирную сетку, одолев всех соперников со счетом 2:0. На пути к золоту он победил представителя Мали в первом раунде, затем выиграл у спортсмена из Азербайджана, а в полуфинале одолел американца.
В финале украинец одержал победу над представителем Польши, став чемпионом Универсиады.
Эта награда стала девятой для сборной Украины на Универсиаде, где команда уже имеет три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
Ранее бронзу в тхэквондо завоевал Андрей Гарбар.
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