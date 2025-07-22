Олег Гончар

Украинский тхэквондист Артем Гарбар стал чемпионом Универсиады в категории до 87 кг, принеся команде третью золотую медаль на турнире, сообщил паблик Base of Ukrainian sports.

Гарбар уверенно прошел турнирную сетку, одолев всех соперников со счетом 2:0. На пути к золоту он победил представителя Мали в первом раунде, затем выиграл у спортсмена из Азербайджана, а в полуфинале одолел американца.

В финале украинец одержал победу над представителем Польши, став чемпионом Универсиады.

Эта награда стала девятой для сборной Украины на Универсиаде, где команда уже имеет три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Ранее бронзу в тхэквондо завоевал Андрей Гарбар.