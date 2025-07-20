Олег Гончар

Украинские тхэквондисты пополнили копилку сборной двумя наградами по итогам соревновательного дня на Универсиаде. сообщил паблик Base of Ukrainian sports.

В весовой категории до 58 кг триумфатором стал Максим Маненков. На пути к золоту украинец уверенно победил представителя Португалии в 1/8 финала со счетом 2:0, в четвертьфинале одолел соперника из Китайского Тайбея (2:1), а в полуфинале оставил позади тхэквондиста из Казахстана (2:0). В финальном поединке Маненков вырвал победу у спортсмена из Таиланда (2:1), став чемпионом Универсиады.

Бронзовую награду завоевал Кирилл Гурнов. Он начал турнир с двух побед – над представителями Великобритании и Азербайджана (по 2:0), что гарантировало ему место в полуфинале. Там украинец уступил тхэквондисту из Китайского Тайбея (0:2).

Сборная Украины на Универсиаде имеет две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.