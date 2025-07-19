Первое золото для Украины! Художественные гимнастки триумфально выступили на Универсиаде-2025
Украинки стали лучшими в финале с 3 мячами и 2 обручами
9 минут назад
Студенческая сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото на летней Универсиаде-2025.
Команда в составе Валерии Панченко, Екатерины Грачевой, Эмилии Лавринец, Марты Борис, Богданы Мельник и Даниелы Чебатарьовой стала чемпионками в финале с 3 мячами и 2 обручами. Украинки обошли сборные Азербайджана (23,950) и Китайского Тайбэя (23,000).
Также команда Украины в групповых упражнениях стала вице-чемпионкой в многоборье и в финале с 5 лентами.
Сейчас в активе Украины уже 5 медалей на Универсиаде: 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая.
Украинские гимнастки – серебряные призеры Универсиады-2025.