Денис Седашов

Студенческая сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золото на летней Универсиаде-2025.

Команда в составе Валерии Панченко, Екатерины Грачевой, Эмилии Лавринец, Марты Борис, Богданы Мельник и Даниелы Чебатарьовой стала чемпионками в финале с 3 мячами и 2 обручами. Украинки обошли сборные Азербайджана (23,950) и Китайского Тайбэя (23,000).

Также команда Украины в групповых упражнениях стала вице-чемпионкой в многоборье и в финале с 5 лентами.

Сейчас в активе Украины уже 5 медалей на Универсиаде: 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая.

Украинские гимнастки – серебряные призеры Универсиады-2025.