8 теннисистов из топ-10 рейтинга выбыли из Wimbledon-2025 после начала турнира
Этот показатель является самым высоким на турнирах серии Grand Slam за последние 57 лет
40 минут назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) победила вторую ракетку мира Кори Гауфф в первом раунде Wimbledon-2025 (7:6, 6:1).
Таким образом, на старте турнира выбыли 8 из топ-10 игроков мирового рейтинга.
Среди женщин это: Кори Гауфф (№2 WTA), Джессика Пегула (№3 WTA), Чжэн Циньвэнь (№5 WTA) и Паула Бадоса (№9 WTA).
Среди мужчин: Александр Зверев (№3 ATP), Лоренцо Музетти (№7 ATP), Хольгер Руне (№8 ATP) и Даниил Медведев (№9 ATP).
Этот показатель является самым высоким на турнирах серии Grand Slam с 1968 года.
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