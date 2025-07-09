Алькарас стал первым участником Итогового турнира ATP
Карлос получил место на престижных соревнованиях в Турине
41 минуту назад
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Известен первый участник итогового турнира ATP, который состоится в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.
Лидер чемпионской гонки Карлос Алькарас после выхода в полуфинал Wimbledon квалифицировался в ATP Finals. Отметим, что на данный момент лучшим выступлением испанца на Итоговом турнире является полуфинал соревнований в 2023 году, где Карлос проиграл Новаку Джоковичу.
Напомним, что в четвертьфинале травяного Шлема Алькарас обыграл Кэмерона Норри.