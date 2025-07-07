Алькарас – самый молодой теннисист, который вышел в 12 четвертьфиналов на мейджорах
Титулованный испанец снова установил уникальное достижение
20 минут назад
Вторая ракетка мира 22-летний испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом, который вышел в 12 четвертьфиналов на турнирах Большого шлема.
Самые молодые игроки, вышедшие в 12 четвертьфиналов на мэйджорах:
Карлос Алькарас – 22 года и 56 дней;
Бьорн Борг – 22 года и 84 дня;
Борис Беккер – 22 года и 216 дней;
Рафаэль Надаль – 22 года и 230 дней;
Матс Виландер – 22 года и 304 дня.
Вчера, 6 июля, Алькарас вышел в четвертьфинал Wimbledon-2025, обыграв 14 ракетку мира из России Андрея Рублева. Встреча между теннисистами завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.
В четвертьфинале британского Шлема Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Напомним, американец Тейлор Фриц за 41 минуту оформил выход в 1/4 финала Wimbledon.
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