«Было очень холодно». Ястремская — о сложной победе в Гамбурге.
После матча украинка поделилась впечатлениями и призналась, что играть было сложно
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (39 WTA) прокомментировала свою победу во втором круге турнира WTA 250 в Гамбурге, где она в двух сетах одолела француженку Диан Парри (98 WTA). Слова приводит ВТУ.
Было очень холодно и ветрено. В таких условиях трудно держать тело в тонусе, иногда я чувствовала, что замедляюсь.
Во втором сете как будто немного «застряла», было некомфортно, потому что замерзла. Но я добавила в движении — и все сложилось в мою пользу. Считаю, это был хороший матч.
В четвертьфинале Даяна встретится с венгерской теннисисткой Далмой Гальфи (WTA 111).
Надежда Киченок в паре с японкой вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге.
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