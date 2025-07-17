Украинская теннисистка Даяна Ястремская (39 WTA) прокомментировала свою победу во втором круге турнира WTA 250 в Гамбурге, где она в двух сетах одолела француженку Диан Парри (98 WTA). Слова приводит ВТУ.

Было очень холодно и ветрено. В таких условиях трудно держать тело в тонусе, иногда я чувствовала, что замедляюсь.

Во втором сете как будто немного «застряла», было некомфортно, потому что замерзла. Но я добавила в движении — и все сложилось в мою пользу. Считаю, это был хороший матч.