Надежда Киченок в паре с японкой вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге
Украинско-японский дуэт одержал победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге.
Вместе с японкой Макото Ниномией, с которой посеяны под первым номером, украинка уверенно обыграла дуэт Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 7:5.
В борьбе за выход в финал Киченок и Ниномия встретятся с третьим сеяным дуэтом Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай).
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге.
Поделиться