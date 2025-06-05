Джокович на Roland Garros установил уникальное историческое достижение

Владимир Кириченко

24-кратный чемпион турниров Большого шлема, сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 6) после победы в четвертьфинальном матче Roland Garros над немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:2, 6:2, 6:2) установил уникальное достижение всех времен. Об этом сообщает портал OptaAce.

По информации источника, 38-летний Джокович – первый теннисист, который одержал 10 и более побед над игроками из топ-5 рейтинга на нескольких турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде с момента введения рейтинга ATP в 1973 году.

Теперь серб имеет 18 таких побед на Australian Open и 10 на Открытом чемпионате Франции.

10 - Novak Djokovic is the first player to claim 10+ wins against top-5 at multiple Men’s Singles Grand Slams since the ATP rankings were introduced in 1973 (Australian Open - 18 & Roland Garros -10). Giant. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/5ZQZuxIK37 — OptaAce (@OptaAce) June 4, 2025

В полуфинале Roland Garros Джокович встретится с первой ракеткой текущего рейтинга итальянцем Янником Синнером.