Джокович на Roland Garros установил уникальное историческое достижение

Это никому не удавалось с 1973 года

около 16 часов назад

Новак Джокович / Фото - АТР
Новак Джокович / Фото - АТР
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Владимир Кириченко

24-кратный чемпион турниров Большого шлема, сербский теннисист Новак Джокович (АТР, 6) после победы в четвертьфинальном матче Roland Garros над немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:2, 6:2, 6:2) установил уникальное достижение всех времен. Об этом сообщает портал OptaAce.

По информации источника, 38-летний Джокович – первый теннисист, который одержал 10 и более побед над игроками из топ-5 рейтинга на нескольких турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде с момента введения рейтинга ATP в 1973 году.

Теперь серб имеет 18 таких побед на Australian Open и 10 на Открытом чемпионате Франции.

В полуфинале Roland Garros Джокович встретится с первой ракеткой текущего рейтинга итальянцем Янником Синнером.

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