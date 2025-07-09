Денис Седашев

24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (6 АТР) пробился в полуфинал Wimbledon-2025.

В четвертьфинальном матче сербский теннисист одержал победу над итальянцем Флавио Коболли (24 ATP) со счетом 6:7(6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Матч между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли длился 3 часа 10 минут. За это время сербский теннисист сделал 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов.

Итальянец Коболли также сделал 13 подач навылет, но допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать 2 из 2 шансов на брейк.

В полуфинале Джокович встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером, который уверенно обыграл Бена Шелтона.