Сіннер вышел в полуфинал Wimbledon-2025
Итальянец одержал победу в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв в четвертьфинале американца Бена Шелтона (ATP 10) со счетом 7:6(7:2), 6:4, 6:4.
Поединок длился 2 часа 21 минуту. Синнер записал на свой счет семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-поинтов. Его соперник подал 14 эйсов, но допустил шесть двойных ошибок и не смог использовать ни один из своих двух шансов на брейк.
В полуфинале итальянец Синнер встретится с победителем пары Новак Джокович – Флавио Коболли.
Уимблдон-2025. Стали известны пары женского полуфинала.
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