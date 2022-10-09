Джокович вышел в финал турнира в Астане на отказе Медведева
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
Для серба это четвертый трофей в сезоне
Новак Джокович / Фото: informburoСедьмая ракетка мира Новак Джокович в финальном матче турнира в Астане (Казахстан) обыграл в двух сетах Стефаноса Циципаса (АТР №6) - 6:3, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Джокович взял четвертый турнир в этом сезоне. В целом это 90-й титул в его карьере.
Таким образом сербский теннисист квалифицировался на итоговый как чемпион ТБШ. Благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже.
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