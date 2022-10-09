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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане

Для серба это четвертый трофей в сезоне
Теннис ATP
09 октября 15:20
Джокович обыграл Циципаса и завоевал титул на турнире в Астане
Новак Джокович / Фото: informburo
Седьмая ракетка мира Новак Джокович в финальном матче турнира в Астане (Казахстан) обыграл в двух сетах Стефаноса Циципаса (АТР №6) - 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Джокович взял четвертый турнир в этом сезоне. В целом это 90-й титул в его карьере.

Таким образом сербский теннисист квалифицировался на итоговый как чемпион ТБШ. Благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже.

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