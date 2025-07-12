Джокович рассказал, сыграет ли он еще когда-нибудь на Уимблдоне
Семикратный чемпион надеется еще раз вернуться на Центральный корт в Лондоне
около 2 часов назад
Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 6) после поражения в полуфинале Wimbledon-2025 от Янника Синнера (ATP 1) рассказал о своих планах.
Отвечая на вопрос, грустно ли ему завершать выступление на Центральном корте с такой неудачей, 38-летний серб заявил, что не считает этот матч последним. Новак надеется вернуться на Wimbledon как минимум еще раз и сыграть на легендарном корте.
Джокович является семикратным чемпионом турнира в 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 годах.
Финал Wimbledon-2025 между Синнером и Карлосом Алькарасом состоится 13 июля.
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